Fransa'da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille'den Burak Yılmaz sürprizi

Gaziantep FK'nin başında teknik direktörlük kariyerine devam eden Burak Yılmaz, Avrupa futbolunun radarından çıkmıyor. Özellikle futbolculuk döneminde tarihi bir şampiyonluk yaşadığı ve "Kral" lakabıyla efsaneleştiği Fransa'nın Lille kulübü, eski yıldızını bu kez hoca olarak takibe aldı.

SKY SPORTS DUYURDU: "YAKIN TAKİPTE"

Sky Sports Fransa'da yer alan habere göre; Lille kulübü, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük performansını yakından izliyor. Haberde, henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilse de Fransız ekibinin Burak Yılmaz ismini masada tuttuğu vurgulandı.

"GAZİANTEP'TEN AYRILABİLİR"

Haberin detaylarında Burak Yılmaz'ın geleceğine dair çok net ifadeler kullanıldı. Genç teknik adamın sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılabileceğine dikkat çekilirken şu satırlara yer verildi:

"Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK’den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil..."

AVRUPA'DA İSMİ DOLAŞIYOR

Burak Yılmaz'ın sadece Fransa'da değil, Belçika'da da takip edildiği belirtilirken, "Burak Yılmaz’ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor" yorumu yapıldı. Efsane ismin yeniden Fransa'ya dönüp dönmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.