SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Fransa'da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille'den Burak Yılmaz sürprizi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz için Fransa'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolculuk döneminde Lille'i şampiyonluğa taşıyan efsane ismin, Fransız devi tarafından yakından takip edildiği duyuruldu. Sky Sports France, genç hocanın Avrupa'daki yeni rotasını işaret etti!

Fransa'da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille'den Burak Yılmaz sürprizi
Emre Şen

Gaziantep FK'nin başında teknik direktörlük kariyerine devam eden Burak Yılmaz, Avrupa futbolunun radarından çıkmıyor. Özellikle futbolculuk döneminde tarihi bir şampiyonluk yaşadığı ve "Kral" lakabıyla efsaneleştiği Fransa'nın Lille kulübü, eski yıldızını bu kez hoca olarak takibe aldı.

SKY SPORTS DUYURDU: "YAKIN TAKİPTE"

Fransa da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille den Burak Yılmaz sürprizi 1

Sky Sports Fransa'da yer alan habere göre; Lille kulübü, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük performansını yakından izliyor. Haberde, henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilse de Fransız ekibinin Burak Yılmaz ismini masada tuttuğu vurgulandı.

"GAZİANTEP'TEN AYRILABİLİR"

Fransa da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille den Burak Yılmaz sürprizi 2

Haberin detaylarında Burak Yılmaz'ın geleceğine dair çok net ifadeler kullanıldı. Genç teknik adamın sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılabileceğine dikkat çekilirken şu satırlara yer verildi:

"Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK’den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil..."

AVRUPA'DA İSMİ DOLAŞIYOR

Fransa da manşetler "Kral"ı çağırıyor! Lille den Burak Yılmaz sürprizi 3

Burak Yılmaz'ın sadece Fransa'da değil, Belçika'da da takip edildiği belirtilirken, "Burak Yılmaz’ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor" yorumu yapıldı. Efsane ismin yeniden Fransa'ya dönüp dönmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Kocaelispor - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Şubat 2026CANLI | Kocaelispor - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Şubat 2026
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Rusya'da olay oldu!Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Rusya'da olay oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa Burak Yılmaz lille son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.