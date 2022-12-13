Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae'nin durmaya niyeti yok! Şimdi de dünya devine transfer olmak üzere...

Napoli'de gösterdiği performansla dev takımların iştahını kabartan Kim Min-Jae bu sefer çok büyük oynuyor. Avrupa futbolunun zirve takımlarından olan Real Madrid, Güney Koreli futbolcu için girişimlere başladı.

İNGİLİZLER DUYURDU! HEM MAN'U HEM REAL

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'da Kim Min-Jae'yi gündemine aldı. Real Madrid'in de yakından ilgilendiği Güney Koreli oyuncu İspanyol devine daha sıcak bakıyor.

45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Kim Min-Jae için elini çabuk tutmaya hazırlanan Real Madrid yetkilileri, yıldız oyuncunun serbest kalma maddesinde yer alan 45 milyon Euro'luk bedeli ödemeye hazır. 2021 yılında sadece 3 milyon Euro bedele Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2 yıl için müthiş bir yükseliş yaparak Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı.



