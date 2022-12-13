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Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae'nin durmaya niyeti yok! Şimdi de dünya devine transfer olmak üzere...

13.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin İtalya'da durmaya niyeti yok. Transfer olduğu günden beri performansı arttıran yıldız oyuncu şimdi de Real Madrid'in radarına girdi. Serbest kalma maddesi bulunan Kim Min-Jae için İspanyol devi bu rakamı kuruşu kuruşuna ödemeye hazır...

Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae'nin durmaya niyeti yok! Şimdi de dünya devine transfer olmak üzere...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
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Napoli'de gösterdiği performansla dev takımların iştahını kabartan Kim Min-Jae bu sefer çok büyük oynuyor. Avrupa futbolunun zirve takımlarından olan Real Madrid, Güney Koreli futbolcu için girişimlere başladı.

İNGİLİZLER DUYURDU! HEM MAN'U HEM REAL

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İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'da Kim Min-Jae'yi gündemine aldı. Real Madrid'in de yakından ilgilendiği Güney Koreli oyuncu İspanyol devine daha sıcak bakıyor.

45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

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Kim Min-Jae için elini çabuk tutmaya hazırlanan Real Madrid yetkilileri, yıldız oyuncunun serbest kalma maddesinde yer alan 45 milyon Euro'luk bedeli ödemeye hazır. 2021 yılında sadece 3 milyon Euro bedele Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2 yıl için müthiş bir yükseliş yaparak Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı.


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