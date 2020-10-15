Fenerbahçe'den ayrılan Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'den Simon Falette, yeni takımı Hannover ile birlikte ilk kez dün antrenman yaptı. Transfer döneminin son gününde Eintracht Franfurt'tan bedelsiz bir şekilde 2. Lig ekibine transfer edilen Simon Falatte, hırslı bir görüntü ortaya koydu.

KENAN KOÇAK'TAN FALETTE İÇİN ÖVGÜ

Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, "Tür, karakter ve kalite açısından çok ama çok iyi oyuncu bir oyuncuya sahibiz. Niteliklerinin bizim için değerli olduğu görülüyor. İyi bir sol ayağı, ikili mücadelede agresif, oyunda zeki ve hızlı bir oyuncu. Fiziksel olarak da iyi bir izlenim bıraktı" dedi.

Alman basını, Falette'in 110 dakika süren antrenmanda gösterdiği istekle teknik direktör Kenan Koçak'ı ikna ettiğini yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun, 18 Ekim'de Paderborn ile oynanacak maçta da süre alması bekleniyor. Bu konuda Koçak, "Haftalardır iyi çalışan bir takıma geldiler. Bu yüzden kimseye bedava forma yok" diyor.

FALETTE: KENDİMİ ZİNDE HİSSEDİYORUM, MAÇA ÇIKMAK İÇİN HAZIRIM

Bu arada Falette de ilk yaptığı antrenmanla ilgili görüşlerini paylaştı. Falette, "İyi antrenman oldukça iyiydi. Kendimi zinde hissediyorum. Paderborn maçı ilk maçım olur mu? Ben her zaman forma giymeyer hazırım. Elbetteki takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm gibi orada olacağım" ifadelerini kullandı.