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Fenerbahçe'den ayrılan Slimani gollerine devam ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçirdiği kiralık sezonun ardından Monaco'nun yolunu tutan Cezayirli futbolcu Islam Slimani burada çıktığı 2 maçta attığı 3 golle dikkat çekmişti. Golcü oyuncu milli takımda da gollerine devam ediyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği etkisiz performansın ardından Monaco'nun yolunu tutan Islam Slimani, Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Formunu yeniden bulan golcü oyuncu, Cezayir Milli Takımı'nda da ağları havalandırmaya devam ediyor. Slimani, Benin ile oynadıkları hazırlık maçında penaltıdan attığı golle, milli takımdaki gol sayısını 29'a yükseltti ve 35 golle rekoru elinde bulunduran eski futbolcu Abdelhafid Tasfaout'a yaklaştı.

Fenerbahçe'de bir sezon top koşturan Slimani, sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fecnerbahçe Spor Toto Süper Lig monaco Fransa slimani

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