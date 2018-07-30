Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Tottenham’ın yaz kampına götürülmeyen ve bu yaz döneminde idmanlara çıkmadığı için kilo da alan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen'in önceki gün stres ilaçları aldığı ortaya çıktı.
Tottenham taraftarı olduğunu söyleyen Londra’daki bir hastanenin medikal bölüm çalışanı Garvin Nsubuga isimli şahıs sosyal medya hesabından, “Umarım Vincent aldığı o ilaçları sürekli kullanmıyordur. O ilaçlar bir bizonu bile günlerce uyuşturur” yorumunu yaptı. (Fotospor)
STRES İLAÇLARI NEDEN KULLANILIR?
Stres İlaçları, eskiden uyuşturucu madde içerirdi ve tek etkisi insanları bol bol uyumasını sağlamaktı. İçerisindeki uyuşturucu maddelerin etkisi ile de bağımlılık yaparlardı. Fakat son 50 yıl içerisinde insan psikolojisini değiştiren, düzenleyen ve kontrol altına alan birçok stres ilaçları üretilmiştir. Ayrıca ilaçların yan etkileri en aza indirilerek hastanın sağlığı da koruma altına alınmıştır. Bu stres ilaçları sayesinde kişinin ruhsal bozuklukları, duygu düşünce karmaşıklıkları ve sinir nöbetleri kontrol altına alınmıştır.
STRES İLAÇLARININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Stres ilaçları arkadaş önerisi ile ya da keyfi olarak kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Aksi durumda beklenmedik yan etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Stres ilaçlarının en bilindik yan etkileri arasında; iştahsızlık, mide bulantıları, sürekli uyku hali, hızlı kilo alımı, ishal, kabızlık ve cinsel isteksizlik vardır. Bunun dışında kişi durgunlaşır ve neşesini kaybeder.
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