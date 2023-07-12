Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'tan rekor transfer!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya'nın Lazio takımından Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i renklerine bağladı. Al-Hilal Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'in transferini, Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

40 MİLYON EURO...

İtalya basınında, transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Üç yıllık kontrat imzalayan Sırp futbolcunun, senelik 20 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

69 GOL 59 ASİST

Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

YILDIZLAR AL-HİLAL'E...

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.



