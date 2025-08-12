Fenerbahçe'den ayrıldı, Amedspor'a transfer oldu! Sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu

Fenerbahçe U19 takımının forveti Çağrı Fedai yeni bir maceraya yelken açtı. 2006 doğumlu golcü, Amedspor'a kiralandı. Sözleşmesini 2029'da kadar uzatan Fedai süre alabilmesi için TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'a kiralandı.

Çağrı Fedai'nin Diyarbakır'a gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacağı ifade edildi.

1000 DAKİKA OYNAMA ZORUNLULUĞU

Ajansspor'da yer alan habere göre; Çağrı Fedai'nin sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu olduğu ve bunun gerçekleşmemesi halinde kontratta cezai madde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Menemen FK'ye kiralamıştı.