Fenerbahçe'den ayrıldı, Arabistan'a gidiyor! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi. Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.