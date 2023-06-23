SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrıldı, Arabistan'a gidiyor! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Fenerbahçe'den ayrıldı, Arabistan'a gidiyor! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

23.06.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni durağının neresi olacağı merak edilirken, Portekiz basını tecrübeli hoca için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.

YENİ ADRESİ ARABİSTAN...

jorge-jesus-aa-2037930

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

223d97ed8f844e638b3eab793efd7ff0

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi. Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arina'dan olay itiraflar! ''Futbolcular yazıyor...''Arina'dan olay itiraflar! ''Futbolcular yazıyor...''
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...
Anahtar Kelimeler:
son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası sezon portekizli

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.