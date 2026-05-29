Real Madrid, Fenerbahçe'nin eski hocasını başa getirdi! Jose Mourinho'dan 13 yıl aradan sonra resmi imza

Fenerbahçe'de beklenen başarıyı yakalayamayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ikinci Real Madrid dönemi resmen başladı. The Athletic'in haberine göre, 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın geçen hafta imzayı attığı ve Haziran 2029'a kadar geçerli bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho'nun resmi açıklamasının ise 7 Haziran'daki başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.

MOURİNHO 13 YIL ARADAN SONRA YENİDEN REAL MADRİD'DE

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir numaralı tercihi olan Mourinho, böylece 2013 yılında ayrıldığı Santiago Bernabeu'ya 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

Başkanlık seçimlerinde Perez'in rakibi olan yenilenebilir enerji girişimcisi Enrique Riquelme, Mourinho'nun kendi tercihi olmadığını açıklasa da kulislerde mevcut başkanın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınına göre Mourinho'nun teknik ekibi ve yaz transfer dönemi planlamaları için çalışmalar şimdiden başladı.

BENFICA AYRILIĞI DUYURDU

Mourinho, daha önce yaptığı açıklamada Benfica'dan sözleşme uzatma teklifi aldığını doğrulamıştı. Ancak deneyimli teknik adamın sezon sona ermeden önce kulüp içindeki bazı isimlere ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı.

Benfica'nın da Mourinho'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı, listenin üst sıralarında Marco Silva'nın yer aldığı ifade edildi.

BAŞKAN PEREZ'İN BÜYÜK HAMLESİ

Mourinho tercihi doğrudan Florentino Perez tarafından yapıldı. Daha önce göreve getirilen Xabi Alonso sürecinin aksine, bu kez kararın bizzat Perez tarafından yönlendirildiği kaydedildi.

Mourinho dışında Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ve Didier Deschamps gibi isimlerin de gündeme geldiği belirtildi.