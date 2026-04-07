Fenerbahçe'den ayrılıp ezeli rakibe gidiyor! Tedesco kapıyı gösterdi

Fenerbahçe’de beklediği forma şansını bulamayan Oğuz Aydın için ayrılık ihtimali güçleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun planlarında geri planda kalan milli oyuncuya, eski hocası Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor talip. Bordo-mavililerin sezon sonunda yeniden girişim yapması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen
Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin 2024 yaz transfer döneminde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli ekipte beklenen süreleri almakta zorlanıyor. Sezon boyunca rotasyonda geri planda kalan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

FORMAYI UNUTTU

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kanat tercihleri arasında son sıralarda yer alan Oğuz Aydın, bu nedenle düzenli forma şansı bulamıyor. Kadroda alternatiflerin artmasıyla birlikte 25 yaşındaki oyuncunun süreleri sınırlı kalırken, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmesi gündemde.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde de gündeme gelen Trabzonspor’un ilgisi devam ediyor. Bordo-mavili ekip, sezon sonunda oyuncu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, daha önce birlikte çalıştığı Oğuz Aydın’ı kadrosunda görmek istediği biliniyor.

PİYASA DEĞERİ...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta süre alan Oğuz Aydın, takımına 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak mevcut şartlar, sezon sonunda yeni bir transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaykur Rizespor'dan Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamaÇaykur Rizespor'dan Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattıManchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı

transfer Trabzonspor Oğuz Aydın fenerbahçe Domenico Tedesco
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

