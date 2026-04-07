Fenerbahçe'den ayrılıp ezeli rakibe gidiyor! Tedesco kapıyı gösterdi

Fenerbahçe’nin 2024 yaz transfer döneminde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli ekipte beklenen süreleri almakta zorlanıyor. Sezon boyunca rotasyonda geri planda kalan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

FORMAYI UNUTTU

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kanat tercihleri arasında son sıralarda yer alan Oğuz Aydın, bu nedenle düzenli forma şansı bulamıyor. Kadroda alternatiflerin artmasıyla birlikte 25 yaşındaki oyuncunun süreleri sınırlı kalırken, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmesi gündemde.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde de gündeme gelen Trabzonspor’un ilgisi devam ediyor. Bordo-mavili ekip, sezon sonunda oyuncu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, daha önce birlikte çalıştığı Oğuz Aydın’ı kadrosunda görmek istediği biliniyor.

PİYASA DEĞERİ...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta süre alan Oğuz Aydın, takımına 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak mevcut şartlar, sezon sonunda yeni bir transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.