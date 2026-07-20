SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Emre Mor imzayı attı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Mor'un yeni adresi resmen belli oldu. Kariyerine Hollanda'da devam edecek milli futbolcu, NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp teknik direktörü Carlos Aalbers ise transfer için övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Emre Mor imzayı attı: İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Emre Mor'un kariyerindeki yeni durak resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

NEC Nijmegen, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İmza töreninin ardından konuşan deneyimli futbolcu, NEC Nijmegen ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe den ayrılmıştı! Emre Mor imzayı attı: İşte yeni takımı 1

TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

NEC Nijmegen cephesinde Emre Mor transferi memnuniyetle karşılandı. Teknik direktör Carlos Aalbers, milli oyuncuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır, ancak sınırlı süre oynamasının ardından, tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
İspanya'nın kasasına dev servetİspanya'nın kasasına dev servet
Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor son dakika fenerbahçe fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.