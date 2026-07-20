Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Emre Mor imzayı attı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Emre Mor'un kariyerindeki yeni durak resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

NEC Nijmegen, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İmza töreninin ardından konuşan deneyimli futbolcu, NEC Nijmegen ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

NEC Nijmegen cephesinde Emre Mor transferi memnuniyetle karşılandı. Teknik direktör Carlos Aalbers, milli oyuncuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır, ancak sınırlı süre oynamasının ardından, tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız."