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Fenerbahçe'den ayrılmıştı... Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve bir süredir kendisine kulüp arayan Emre Mor'un yeni durağı Hollanda oluyor. Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile deneme antrenmanlarına çıkan ve teknik heyetin beğenisini kazanan 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı... Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Emre Şen

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ancak sözleşmesinin bitimiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Emre Mor'un geleceği netlik kazanmaya başladı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu, rotasını Hollanda'ya çevirdi.

DENEME ANTRENMANLARINDA GÖZ DOLDURDU

Hollanda spor basınının önde gelen kaynaklarından VI (Voetbal International) tarafından paylaşılan habere göre; Emre Mor, bir süredir Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile birlikte çalışmalara katılıyordu.

Takımla birlikte çıktığı deneme antrenmanlarında sergilediği performans, top tekniği ve çalım becerisiyle dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu, NEC Nijmegen teknik heyetinden geçer not almayı başardı. Hollanda ekibinin kurmayları, oyuncunun fiziksel durumu ve sahadaki yeteneğinden memnun kalarak transferi resmiyete dökme kararı aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ YAPILDI

Teknik heyetin olumlu raporu sonrası hızla harekete geçen NEC Nijmegen yönetimi, bonservisi elinde olan Emre Mor'a resmi teklifini iletti. Haberin detaylarında, Hollanda temsilcisinin 28 yaşındaki yıldıza 2 yıllık bir sözleşme sunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Kısa süre içerisinde son detayların da halledilerek Emre Mor'un kendisini NEC Nijmegen'e bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor fenerbahçe
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