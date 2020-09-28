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Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2020 08:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, ay-yıldızımızdır! İki devlet bir millet! Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan." ifadeleri kullanıldı.

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