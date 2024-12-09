Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması! Metin Öztürk'e tepki gösterdiler: 'Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz'

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında Rey Manaj'ın müdahalesiyle sakatlanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Fenerbahçe'nin mesajında, Galatasaray kulübünün ikinci başkanı Metin Öztürk için ise sert ifadelere yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."