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Fenerbahçe'den beklenmedik karar! Mourinho milli futbolcunun üzerini çizdi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 16:53
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yokluğunda Jose Mourinho'nun sağ bek pozisyonunda şans verdiği Mert Müldür, sergilediği performansla beklenenin altında kaldı. Bu nedenlerden dolayı, ara transfer döneminde orta saha transferi yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, sürpriz bir kararla bir sağ bek kadrosuna katabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün performansından mutlu olmadığı öne sürüldü.

EURO 2024'ÜN ARDINDAN...

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Başarılı bir EURO 2024 performansının ardından sezona başlayan milli oyuncu, sarı-lacivertli formayı bu sezon 13 maçta giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

MOURINHO İSİM VERDİ

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Mert Müldür'ün ortaya koyduğu performansı beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı, sağ bek mevkisi için Ajax'tan Devyne Rensch'in ismini verdi.

Fenerbahçe yönetiminin ise futbolcu ile ilgili çalışmalara başladığı iddia edildi.

1 GOL - 1 ASİSTLİK PERFORMANS

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Devyne Rensch'te Ajax'te 12 maç oynadı. 21 yaşındaki Hollandalı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel Mert Müldür fenerbahçe
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