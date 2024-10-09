Fenerbahçe'den beklenmedik karar! Mourinho milli futbolcunun üzerini çizdi...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün performansından mutlu olmadığı öne sürüldü.
Başarılı bir EURO 2024 performansının ardından sezona başlayan milli oyuncu, sarı-lacivertli formayı bu sezon 13 maçta giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.
Mert Müldür'ün ortaya koyduğu performansı beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı, sağ bek mevkisi için Ajax'tan Devyne Rensch'in ismini verdi.
Fenerbahçe yönetiminin ise futbolcu ile ilgili çalışmalara başladığı iddia edildi.
Devyne Rensch'te Ajax'te 12 maç oynadı. 21 yaşındaki Hollandalı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.