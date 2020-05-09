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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şikebahçede insanlık varmıymış..
insanlik bizde ahlak bize utanmaz arsiz pislik seniii
Fenerbahçe şike yapmadığını söylesi ve her mecrada kabul edildi Beşiktaş ise şikeyi kabul etti ve kupayı iade etti neyin kafasını yaşıyorsun ya bilerek yorum yap yada o ceneni kapalı tut kapış????
Angry Birds :)
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