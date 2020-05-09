Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

(İHA)





