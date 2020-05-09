Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
İşte amblemi en güzel olan kulüpler!
Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!
Bakan Kasapoğlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret
Şampiyonluk çok yakın
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!
Beşiktaş’ta tesisler dezenfekte edildi
F.Bahçe sorusuna yanıt
Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!
Okuyucu Yorumları 4 yorum