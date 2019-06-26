Fenerbahçe’den Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür

Fenerbahçe, 13 yıldır kadın basketbol takımının formasını giyen Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulüpten yayınlanan teşekkür mesajında deneyimli basketbolcunun giydiği 7 numaralı formanın yapılacak jübile maçının ardından Metro Enerji Salonu’na asılacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDE TÜM BRANŞLARDA EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU

Sarı-lacivertli forma ile 675 müsabakada forma giyen Birsel, Fenerbahçe Kulübü’nde tüm spor branşları göze alındığında resmi mücadelelerde en fazla görev alan oyuncu oldu. Birsel Vardarlı Demirmen, Fenerbahçe Kulübü’nde en fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan ve en fazla kupa kazanan oyuncu olarak da sarı-lacivertlilerin tarihine ismini kazıdı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.