Fenerbahçe'den bomba! Barcelona'dan geliyor

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.

O İSİM BRAITHWAITE

29 yaşındaki Danimarkalı forvet aynı zamanda hücumda her iki kanatta da görev alabiliyor. Yıldız futbolcu Bracelona'da bu sezon 2 gol 2 asist üretti.2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Braithwaite için İspanyol kulübü gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin bu isim üzerinde ciddi ciddi durduğu belirtilirken Barcelona'lı yetkililer ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.



