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Fenerbahçe'den bomba! Barcelona'dan geliyor

24.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı. 2020-2021 sezonunu teknik sorumlu olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun raporuna göre harekete geçen yönetim özellikle en büyük sorun olarak ön plana çıkan forvet konusundaki girişimlerini hızlandırdı. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinin en başına yazdığı o isim ve detaylar...

Fenerbahçe'den bomba! Barcelona'dan geliyor

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.

O İSİM BRAITHWAITE

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29 yaşındaki Danimarkalı forvet aynı zamanda hücumda her iki kanatta da görev alabiliyor. Yıldız futbolcu Bracelona'da bu sezon 2 gol 2 asist üretti.2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Braithwaite için İspanyol kulübü gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin bu isim üzerinde ciddi ciddi durduğu belirtilirken Barcelona'lı yetkililer ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gelmesin barcaya faydası olmayan adamın bize ne faydası olur . genç alın genç oynatın sampiyon nasıl olsa olmuyoruz yaptirmiyolarda
5 para etmez aman gelmesin

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