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Fenerbahçe’den bomba hamle! Şampiyonluk güncellemesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan hamlede "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz' başlığı ile yeni bir bölüm açıldı.

Fenerbahçe’den bomba hamle! Şampiyonluk güncellemesi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis sezonunda Fenerbahçe, flaş bir girişim başlattı. Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden olan futbol takımının şampiyonluk sayısı ile ilgili resmi sitede bir bölüm açıldı. ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında açılan bölümde, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığı sorgulandı.

Tek tek şampiyonlukların gösterildiği sayfada açıldığında yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir”” denildi.

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesindeki o bölüm:

https://www.fenerbahce.org/futbolda-turkiye-sampiyonluklarimiz/

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu

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