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Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç yetenek Can Uzun için Süper Lig'de dev bir yarış başladı. Galatasaray'ın radarki gurbetçi yıldız için ezeli rakip Fenerbahçe de resmi adımları atmaya hazırlığına girişti.

Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Süper Lig'in iki devi transfer piyasasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak adına bir süredir takipte olduğu gurbetçi futbolcu Can Uzun için ezeli rakibi Fenerbahçe de temaslarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE FRANKFURT'UN KAPISINI ÇALDI

Fenerbahçe den Can Uzun bombası! Galatasaray a tarihi transfer çalımı 1

Sarı-lacivertli yönetimin, 20 yaşındaki 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt ile doğrudan iletişime geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe kurmaylarının, Alman temsilcisinden genç yıldızın bonservis durumu ve transfer şartlarına dair kapsamlı bilgi talep ettiği belirtildi.

DEV YARIŞ KIZIŞIYOR

Fenerbahçe den Can Uzun bombası! Galatasaray a tarihi transfer çalımı 2

Her iki kulübün de kadro derinliği ve gelecek yatırımı olarak gördüğü 20 yaşındaki yetenek için Almanya hattında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde iki kulübün atacağı adımlarla transfer yarışının daha da kızışacağı tahmin ediliyor.

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