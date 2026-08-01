Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Süper Lig'in iki devi transfer piyasasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak adına bir süredir takipte olduğu gurbetçi futbolcu Can Uzun için ezeli rakibi Fenerbahçe de temaslarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE FRANKFURT'UN KAPISINI ÇALDI

Sarı-lacivertli yönetimin, 20 yaşındaki 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt ile doğrudan iletişime geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe kurmaylarının, Alman temsilcisinden genç yıldızın bonservis durumu ve transfer şartlarına dair kapsamlı bilgi talep ettiği belirtildi.

DEV YARIŞ KIZIŞIYOR

Her iki kulübün de kadro derinliği ve gelecek yatırımı olarak gördüğü 20 yaşındaki yetenek için Almanya hattında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde iki kulübün atacağı adımlarla transfer yarışının daha da kızışacağı tahmin ediliyor.