SPOR

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun avukatları, Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraza ilişkin duruşma, dün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti. Trabzonspor’un FIFA’ya ve buna bağlı olarak CAS’a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonunun avukatları, Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Yargılamayı etkilememek için gizlilik kuralı uyarınca daha fazla detay veremeyeceklerini dile getiren hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, takip ettikleri duruşmanın çok olumlu geçtiğini, avukatlarımızın savunmalarının çok ikna edici olduğunu ve kararın Fenerbahçe adına olumlu olacağı yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
Mehmet Topal'dan kötü haberMehmet Topal'dan kötü haber
Zirve Fenerbahçe'deZirve Fenerbahçe'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe cas Trabzonspor fifa

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Aykut Kocaman'a büyük şok

Aykut Kocaman'a büyük şok

Galatasaray'da 2 isim kadroda yok

Galatasaray'da 2 isim kadroda yok

Maç saatine isyan etti

Maç saatine isyan etti

Fırtına çıkışını sürdürdü

Fırtına çıkışını sürdürdü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

Mehmet Topal'dan kötü haber

THY Euroleague'de 26. haftasında Türk takımları 3'te 2 yaptı

Zirve Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

F.Bahçe Yanal ile pes etmiyor

Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Fenerbahçe formasına yakışmıyor

Rıdvan Dilmen asıl olayı açıkladı

Sadık Çiftpınar: İnşallah milli takım bize de nasip olur

Sadık'tan A Milli Takım açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.