Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından takımların transfer politikalarına dair yeni iddialar sızmaya devam ediyor. Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.
Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.
Bu sebepten olacak ki transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, flaş bir isim gündemde.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan 22.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve an itibarıyla Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun ile yakından ilgileniyor. İddiaya göre Fenerbahçe ile el sıkışan Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği öne sürüldü.
Hatta, sarı-lacivertlilerin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı ana gündem maddesi Cenk Tosun olan görüşmede Yerry Mina ve Bernard isimlerinin de tartışıldığı yazıldı.
Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu görüşmeyi destekleyen "Bize net bir golcü lazım" sözleri de bu görüşmeyi doğrular nitelikte. 'İki yönlü transfer savaşı' şeklinde sunulan haberinde diğer tarafında ise Beşiktaş var... Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve İngiltere'ye transfer olan Tosun için, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği bilgisi de okuyuculara aktarıldı.
Everton'ın tecrübeli menajeri Carlo Ancelotti'nin daha önce Cenk Tosun için gelecek planları arasında olmadığına dikkat çekilen haberde, oyuncunun takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal dahilinde olduğu da yazıldı.Cenk Tosun'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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