Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından takımların transfer politikalarına dair yeni iddialar sızmaya devam ediyor. Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.

KÖTÜ İSTATİSTİKLER TAT KAÇIRDI

hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.61 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon ilk 5'in içerisinde yer alamayan Sarı Kanarya'da gelecek sezon hata yapılma lüksü yok.

FLAŞ İSİM GÜNDEME GELDİ

Bu sebepten olacak ki transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, flaş bir isim gündemde.

CENK TOSUN İDDİASI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan 22.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve an itibarıyla Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun ile yakından ilgileniyor. İddiaya göre Fenerbahçe ile el sıkışan Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği öne sürüldü.