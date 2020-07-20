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Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'nin takımdaki geleceğinin sorgulanır hale gelmesinin ardından Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı. Eski Beşiktaşlı golcü Cenk Tosun ile yakından ilgilenen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından takımların transfer politikalarına dair yeni iddialar sızmaya devam ediyor. Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.

KÖTÜ İSTATİSTİKLER TAT KAÇIRDI

    1. hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.61 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon ilk 5'in içerisinde yer alamayan Sarı Kanarya'da gelecek sezon hata yapılma lüksü yok.

FLAŞ İSİM GÜNDEME GELDİ

Bu sebepten olacak ki transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, flaş bir isim gündemde.

CENK TOSUN İDDİASI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan 22.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve an itibarıyla Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun ile yakından ilgileniyor. İddiaya göre Fenerbahçe ile el sıkışan Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği öne sürüldü.

ONLINE GÖRÜŞME SÖYLENTİSİ

Hatta, sarı-lacivertlilerin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı ana gündem maddesi Cenk Tosun olan görüşmede Yerry Mina ve Bernard isimlerinin de tartışıldığı yazıldı.

ALİ KOÇ İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu görüşmeyi destekleyen "Bize net bir golcü lazım" sözleri de bu görüşmeyi doğrular nitelikte. 'İki yönlü transfer savaşı' şeklinde sunulan haberinde diğer tarafında ise Beşiktaş var... Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve İngiltere'ye transfer olan Tosun için, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

CARLO ANCELOTTI TAKIMDA İSTEMİYOR

Everton'ın tecrübeli menajeri Carlo Ancelotti'nin daha önce Cenk Tosun için gelecek planları arasında olmadığına dikkat çekilen haberde, oyuncunun takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal dahilinde olduğu da yazıldı.Cenk Tosun'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cenk avrupa da başarılı olamadın süperlig senin yerin
cenk ingilterede denedin olmadı, bence daha fazla oralarda kendini küçük düşürme
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