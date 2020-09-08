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Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Emre Belözoğlu devrede!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İngiliz ekibi Everton'ın sportif direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transferi için görüştü. 29 yaşındaki golcünün durumu için nabız yoklayan Belözoğlu, ilk teklifini de sundu.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Emre Belözoğlu devrede!

Fenerbahçe'nin forvet hattı için Kalinic ve Zahavi isimleri sıkça telaffuz edilirken dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun için düğmeye bastı. Belözoğlu'nun Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile telefonla görüştüğü ve milli futbolcu için nabız yoklayıp, ilk teklifi sunduğu belirtildi.

ÇAPRAZ BAĞI KOPMUŞTU

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, gelecek sezon planlamasında düşünmediği 29 yaşındaki Cenk'in, Türk takımına gönderilmesinin iki taraf için de kazançlı olacağı haberde yer aldı. 2022 Haziran'ına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan milli golcü, geçen sezon devre arasında Crystal Palace'a kiralık gönderilmiş ancak sağ diz ön çapraz bağından yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Everton'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

ADA'DA 49 MAÇA ÇIKTI

2018'de Beşiktaş'tan 25 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 49 maça çıktı. 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Süper Lig kariyerinde ise G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmada görev alırken 80 gol, 13 asistte imza attı.


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