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Fenerbahçe'den derbi sonrası Okan Buruk tepkisi! "Yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alabiliriz"

Fenerbahçe, Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Okan Buruk’un hakem kararlarıyla ilgili sözlerinin yayıncı kuruluş tarafından aktarılmasına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, eşit yayıncılık standardı talep ederek beIN SPORTS’a düzeltme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'den derbi sonrası Okan Buruk tepkisi! "Yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alabiliriz"
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararına ilişkin sözleri gündeme gelirken, Fenerbahçe cephesinden yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, yayıncı kuruluşun Buruk'un hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe den derbi sonrası Okan Buruk tepkisi! "Yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alabiliriz" 1

Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında kendi maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarının aynı hassasiyetle gündeme getirilmediğini belirterek yayıncılık standardında eşitlik talebinde bulundu.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Açıklama

Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk fenerbahçe galatasaray
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