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Fenerbahçe'den derbiye özel tişört

23.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'den derbiye özel tişört

Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "“Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.

21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.

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Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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