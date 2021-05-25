Fenerbahçe'den dev takas! Ozan Turan'ı al, Vedat Muriç'i ver

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

LAZIO'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Sarı-Lacivertli yönetim, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesini koydurmuştu.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

Lazio Kulübü, Ozan Tufan'ı takımı katmak için çaba sarf ederken, Fenerbahçe yönetimi ise Vedat Muriç'i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.

OZAN-VEDAT TAKASI İÇİN 3 ANA TEKLİF

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç'in bonservisi.

2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para ve Vedat Muriç'in kiralanması için yıllık 2.5 milyon Euro para almak.