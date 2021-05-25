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Fenerbahçe'den dev takas! Ozan Turan'ı al, Vedat Muriç'i ver

25.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi koydurduğu Ozan Tufan'la ilgili yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den dev takas! Ozan Turan'ı al, Vedat Muriç'i ver

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

LAZIO'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Sarı-Lacivertli yönetim, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesini koydurmuştu.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

Lazio Kulübü, Ozan Tufan'ı takımı katmak için çaba sarf ederken, Fenerbahçe yönetimi ise Vedat Muriç'i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.

OZAN-VEDAT TAKASI İÇİN 3 ANA TEKLİF

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç'in bonservisi.

2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para ve Vedat Muriç'in kiralanması için yıllık 2.5 milyon Euro para almak.

VEDAT DÖNMEK, OZAN GİTMEK İSTİYOR

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken, Ozan Tufan'da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini resmen bildirdi.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Öte yandan Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Bu sezon Lazio kulübünde istediği performansı ortaya koyamayan Vedat Muriç ise, çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı.

Kosovalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ozan kalsın vedat gelsin
öyle olmaz ozanı 20 mlyn Euro'ya vereceğiz ve vedati bize geri vermesi için Lazio 17 mlyn Euro daha ödesin
Gidenin defteri kapanması lazım geri dönenden hayır gelmez adam gibi golcü alın yada hiç almayın alt yapıdan Bi oyuncuyla oynayın

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