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Fenerbahçe'den Devin Özek açıklaması! O iddialar için yalanlama geldi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in, ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği iddialarına sarı lacivertli kulüpten yalanlama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Devin Özek açıklaması! O iddialar için yalanlama geldi
Berker İşleyen

Fenerbahçe Kulübü, futbol direktörlüğü görevine getirilen Devin Özek’in yardımcı istediği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Devin Özek
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