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Fenerbahçe'den Diego Carlos için resmi açıklama! Parma'ya transfer oluyor

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Diego Carlos'un Parma Calcio ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitmesine izin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Diego Carlos için resmi açıklama! Parma'ya transfer oluyor
Burak Kavuncu
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunmacının İtalya Serie A ekibi Parma Calcio ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini duyurdu.

PARMA İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Diego Carlos ile karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN NETLEŞECEK

Fenerbahçe den Diego Carlos için resmi açıklama! Parma ya transfer oluyor 2

Diego Carlos'un Parma'daki sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürecin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe ise transfer sürecindeki son gelişmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeniden bilgi verileceğini açıkladı.

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