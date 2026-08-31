Fenerbahçe'den Diego Carlos için resmi açıklama! Parma'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunmacının İtalya Serie A ekibi Parma Calcio ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini duyurdu.

PARMA İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Diego Carlos ile karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN NETLEŞECEK

Diego Carlos'un Parma'daki sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürecin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe ise transfer sürecindeki son gelişmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeniden bilgi verileceğini açıkladı.