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Vlahovic Beşiktaş'ta siftah yaptı! O ismi alkışlattı

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK karşısında attığı penaltı golüyle siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Vlahovic Beşiktaş'ta siftah yaptı! O ismi alkışlattı
Burak Kavuncu
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamlarken, siyah-beyazlıların yeni yıldızı Dusan Vlahovic de Beşiktaş kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

VLAHOVIC'TEN BEŞİKTAŞ'TA İLK GOL

Vlahovic Beşiktaş ta siftah yaptı! O ismi alkışlattı 1

Karşılaşmanın 43. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına Dusan Vlahovic geçti. Sırp golcü, penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Vlahovic böylece siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydederken, Süper Lig'deki gol hesabını da açmış oldu.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN PENALTI JESTİ

Vlahovic Beşiktaş ta siftah yaptı! O ismi alkışlattı 2

Penaltı atışını kullanma hakkını Vlahovic'e bırakan Orkun Kökçü, takım arkadaşının Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atmasına katkı sağladı.

Golün ardından büyük mutluluk yaşayan Vlahovic, bu jesti karşılıksız bırakmadı. Sırp yıldız, penaltıyı kendisine bırakan Orkun Kökçü'yü taraftarlara alkışlattı.

RAKİP CEZA SAHASINDA TEK BAŞINA ETKİLİYDİ

Dusan Vlahovic, yalnızca golüyle değil, ilk yarıdaki hücum etkinliğiyle de dikkat çekti. Yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşurken, Çorum FK takımının toplam rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 5'te kaldı.

Vlahovic'in golüyle Beşiktaş, ilk yarıyı Çorum FK karşısında 2-0 önde tamamladı.

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Beşiktaş Beşiktaş
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Arca Çorum FK Arca Çorum FK

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beşiktaş Dusan Vlahovic Beşiktaş-Çorum FK maçı
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