Mohamed Salah yine sahneye çıktı! Amedspor'u da seriye ekledi

Trendyol Süper Lig'de Amedspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren mücadelede ilk 45 dakika sona erdi.

SALAH 11. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor, karşılaşmanın 11. dakikasında Mohamed Salah ile golü buldu. Mısırlı yıldızın golüyle öne geçen bordo-mavililer, ilk yarının kalan bölümünde skor avantajını korumayı başardı.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇTA 3 GOL

Mohamed Salah, Amedspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürdü. Yıldız futbolcu, ligde çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşarak sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

Salah, daha önce Başakşehir karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı.

İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ

İlk yarıda Mohamed Salah'ın golüyle skor üstünlüğünü eline alan Trabzonspor, devre arasına girilmesine kısa bir süre kala yediği golle durum 1-1'e geldi. Amedspor'da 45+5'de Diagne penaltı kaçırsa da pozisyonun devamında Sor ile eşitliği yakaladı.