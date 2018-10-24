Fenerbahçe'den Dirar ve Aatif kararı

Fenerbahçe'nin iki Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Aatif, kadro dışı bırakılmıştı.
Takımdan ayrı bir şekilde Dereağzı Tesisleri'nde idmanları sürdüren iki tecrübeli futbolcuya af kapısı kapandı. Yönetim, Dirar ve Aatif'a bundan sonra kesinlikle kadroda düşünülmediklerini, devre arasında kulüpten ayrılabileceklerini bildirdi.
Volkan'ın durumu ise belirsiz. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Aatif'in kontratı ise sezonun sonunda bitecek. (SPORX)
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