Fenerbahçe'den doping iddiası ile ilgili resmi açıklama! ''Hukuki süreç başlatıldı...''

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadroda bulunan ve kiralık sözleşmesi sona erince kulüpten ayrılan Allan Saint-Maximin'in Fransa basınına yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yıldız oyuncunun doping konusu ile ilgili sözleri üzerine sarı lacivertliler hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"ZORUNLU AÇIKLAMA

2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

DOPİNG SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin sarı lacivertlilerden ayrılırken, Fransa'da katıldığı programda söylediği doping sözlerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından konuya açıklık getirmişti.

Allan Saint-Maximin, "Twitter'da işlerin çığrından çıktığını görüyorum, ne dediğimi açıklayayım. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalandığımda, neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi bunu niye yapacaktı gerçekten bilmiyorum." açıklamasını yapmıştı.