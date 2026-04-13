Fenerbahçe'den Ederson'a yapılan saldırı sonrası sert mesaj

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, saha içindeki mücadelenin yanı sıra tribünlerden gelen çirkin bir saldırıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Karşılaşma esnasında sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü file bekçisi Ederson'a tribünlerden yabancı madde fırlatılması, spor kamuoyunda büyük tepki toplarken, Fenerbahçe yönetimi olayla ilgili çok sert bir açıklama yayınladı.

SALDIRGAN YAKALANDI, 10 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI!

Maçın hemen ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüten sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldıza yabancı madde atan şahsın kameralardan tespit edilerek anında yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, saldırganın ifadesinin alındığı ve hakkında seyirden men cezası uygulanarak savcılığa sevk edildiği belirtildi. Olayın sadece bir kişiyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken yönetim, tribündeki o bölgede suça karışan toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) kapsamında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Fenerbahçe yönetimi, faillerin hızla adalete teslim edilmesinde büyük rol oynayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, fair play ruhuna aykırı bu tarz holiganlık eylemlerine asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Sarı-lacivertliler, soruşturmanın seyrine göre ceza alan kişi sayısının artabileceğini ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.