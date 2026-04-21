Fenerbahçe'den Ederson açıklaması! Ayrılık iddiaları vardı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden transfer dedikodularına son nokta koyuldu. Sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan ve adı sık sık Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Brezilyalı file bekçisi Ederson hakkında ortaya atılan flaş iddialara yönetimden resmi ve net bir yanıt geldi.

AYRILIK İDDİALARINA KESİN YALANLAMA

A Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız kalecinin yönetime başvurarak takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği yönünde basında ve sosyal medyada hızla yayılan haberler, Fenerbahçe yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Ederson ile aralarında herhangi bir kriz veya ayrılık görüşmesi yaşanmadığını belirterek, bu tarz spekülatif haberlerin şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunu bozmak amacıyla maksatlı olarak çıkarıldığına dikkat çekti.

EDERSON'UN TEK ODAĞI FENERBAHÇE

Ayrılık iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulanırken, tecrübeli kalecinin mevcut durumu hakkında da net bilgiler paylaşıldı. Brezilyalı eldivenin, ortaya atılan dedikoduların aksine sadece Fenerbahçe'nin başarısına ve yeşil sahadaki performansına odaklandığı belirtildi. Ederson'un tüm motivasyonunu sarı-lacivertli takımın Süper Lig'deki şampiyonluk hedefine adadığı ve başka bir takıma transfer olmayı kesinlikle düşünmediği ifade edildi.