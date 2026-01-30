SPOR

Fenerbahçe'den Emir Ortakaya, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin oyuncusu Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Emre Şen

Sezonun ilk yarısını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, kulüple olan sözleşmesini sonlandırmasının ardından Çaykur Rizespor’un devreye girmesiyle Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Yapılan görüşmelerin ardından genç savunmacı, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Genç yaşına rağmen milli takım tecrübesiyle dikkat çeken Emir Ortakaya, genç milli takımların farklı yaş kategorilerinde 36 kez forma giydi.

