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Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex'ten bu yana bir ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor karşısında maça fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, ilk 7 dakikadasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex'ten bu yana bir ilk
Burak Kavuncu

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının henüz ilk dakikalarında iki gol birden geldi. Greenwood penaltıdan perdeyi açarken, Vedat Muriqi kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı.

PENALTI KARARI VAR SONRASI GELDİ

Fenerbahçe den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex ten bu yana bir ilk 1

Karşılaşmanın henüz 25. saniyesinde Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi, David Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam ilk pozisyonda oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu incelemek üzere kenara geldi.

Görüntüleri izleyen Sağlam, 3. dakikada penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mason Greenwood, 4. dakikada yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

MURİQİ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Fenerbahçe den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex ten bu yana bir ilk 2

Fenerbahçe, ilk golün ardından da baskısını sürdürdü. Sarı-lacivertliler 7. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle Eyüpspor karşısında skoru 2-0'a taşıdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir maçın ilk 7 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmasını oynadı. Sarı-lacivertliler daha önce Ekim 2017'de Yeni Malatyaspor karşısında aynı başarıyı göstermişti.

YİNE MURIQI SAHNEDE!

Fenerbahçe den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex ten bu yana bir ilk 3

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında farkı 21. dakikada üçe çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriqi, yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru Fenerbahçe 3-0 Eyüpspor yaptı.

GREENWOOD'DAN 16 YIL SONRA GELEN PENALTI GOLÜ

Fenerbahçe den Eyüpspor karşısında tarihi şov! Alex ten bu yana bir ilk 4

Mason Greenwood'un erken dakikalarda kaydettiği penaltı golü de Fenerbahçe tarihine geçti. Sarı-lacivertlilerin ligde Kasım 2010'dan bu yana attığı en erken penaltı golü Greenwood'dan geldi.

Bu alandaki önceki örnek Alex de Souza'ya aitti. Sarı lacivertli ekipteki son örnek, Alex de Souza'nın Eskişehirspor karşısında bulduğu goldü.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Alex de Souza fenerbahçe Mason Greenwood
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