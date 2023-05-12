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Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldız isim, adım adım Fırtına'ya...

12.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan günden güne artarken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, yeni hocası Nenad Bjelica önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan bordo - mavililerin gündemine Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldız isim, adım adım Fırtına'ya...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından önce teknik direktör Abdullah Avcı sonra ise başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmişti. Bu kararların ardından başkanlık görevine Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük koltuğuna ise Nenad Bjelica getirilmişti.

Hırvat çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan bordo - mavililerde gündeme sürpriz bir isim geldi.

'MENAJERİ GÖRÜŞTÜRÜLDÜ'

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Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, Dimitris Pelkas'ın menajerini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştürdü.

Haberde Yunan futbolcunun bordo - mavili formayı giymeye sıcak baktığı ve başkanın da onay verdiği kaydedildi.

BJELICA ONAY VERİRSE...

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Bjelica'nın da transfere yeşil ışık yakması halinde resmi adım atılacak ve herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden imza attırılacak.

'PELKAS SICAK BAKIYOR'

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Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan ancak burada bekleneni veremeyen Pelkas'ın da Süper Lig'de yeniden forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Hull City'de 26 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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