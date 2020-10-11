Fenerbahçe'den farklı galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 113-74 yendi. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.
Salon: Ülker
Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Sinem Tetik xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed xxx 17, Dyshawn Pierre xxx 13, Kenan Sipahi xx 5, Jarell Eddie xxx 18, Jan Vesely xx 10, Berkay Candan xxx 16, Tarık Biberovic xx 9, Johnny Hamilton xxx 18, Leo Westermann xx 5, Yiğit Onan x 2
Başantrenör: Igor Kokoskov
Lokman Hekim Fethiye Belediye: Elgin Cook xxx 15, Branden Frazier x 2, Erick Neal xx 5, Tufan Önen x, Polat Kaya xx 5, Caner Ercan x, Fırat Töz xx 8, Sercan Ergin x 3, İbrahim Yıldırım x, Mustafa Baştürk x 4, Hasan Emir Gökalp x 2
Başantrenör: Alkım Ay
Bursaspor’un 4 günü kaldı
Beşiktaş'a Boyd tepkisi!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
F.Bahçe'de Gustavo'dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'de transferler sahneye çıktı
Derbinin galibi Galatasaray!
Diagne, Falcao ile Barcelona'ya karşı
Inter'de koronavirüs şoku!
Ibrahimovic'ten koronavirüs açıklaması
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
Alexander Sörloth'tan transfer itirafı
Okuyucu Yorumları 0 yorum