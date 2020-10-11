Fenerbahçe'den farklı galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 113-74 yendi. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.

FENERBAHÇE 113 - 74 LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYE

Salon: Ülker

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Sinem Tetik xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed xxx 17, Dyshawn Pierre xxx 13, Kenan Sipahi xx 5, Jarell Eddie xxx 18, Jan Vesely xx 10, Berkay Candan xxx 16, Tarık Biberovic xx 9, Johnny Hamilton xxx 18, Leo Westermann xx 5, Yiğit Onan x 2

Başantrenör: Igor Kokoskov

Lokman Hekim Fethiye Belediye: Elgin Cook xxx 15, Branden Frazier x 2, Erick Neal xx 5, Tufan Önen x, Polat Kaya xx 5, Caner Ercan x, Fırat Töz xx 8, Sercan Ergin x 3, İbrahim Yıldırım x, Mustafa Baştürk x 4, Hasan Emir Gökalp x 2

Başantrenör: Alkım Ay