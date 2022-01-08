SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Fenerbahçe'den flaş Trabzonspor tepkisi! "İnandırıcılığı sorgulanır"

Fenerbahçe'den flaş Trabzonspor tepkisi! "İnandırıcılığı sorgulanır"

08.01.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün oyanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten flaş bir paylaşım geldi. Karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösteren Bilecik yaptığı paylaşımda, "Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den flaş Trabzonspor tepkisi! "İnandırıcılığı sorgulanır"

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ikinci yarının açılış maçında Yeni Malatyaspor engelini 1-0'lık skorla geçti. Mücadelenin hakem yönetimi verdikleri kararlarla tepki çekerken, Fenerbahçe cephesinden çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BU SEZONUN İNANDIRICILIĞI SORGULANIR"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Bilecik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır.Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır." dedi.

bnvbnvbnbvn

"HAKEME HAKARET ETMEK İSTEMİYORUM"

Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta konuk ekip lehine verilmeyen penaltı kararı oldukça tepki çekmişti. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica hakemlere tepki gösterirken, "Yayıncı kuruluşta maçın tüm aksiyonlarını izledim, siz de burada çalışıyorsunuz. Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman, kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Trabzonspor durdurulamıyorTrabzonspor durdurulamıyor
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor için olay yorum!

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor için olay yorum!

Rıdvan Dilmen sosyal medyayı bu sözlerle salladı

Rıdvan Dilmen sosyal medyayı bu sözlerle salladı

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.