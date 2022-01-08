Fenerbahçe'den flaş Trabzonspor tepkisi! "İnandırıcılığı sorgulanır"

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ikinci yarının açılış maçında Yeni Malatyaspor engelini 1-0'lık skorla geçti. Mücadelenin hakem yönetimi verdikleri kararlarla tepki çekerken, Fenerbahçe cephesinden çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BU SEZONUN İNANDIRICILIĞI SORGULANIR"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Bilecik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır.Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır." dedi.

"HAKEME HAKARET ETMEK İSTEMİYORUM"

Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta konuk ekip lehine verilmeyen penaltı kararı oldukça tepki çekmişti. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica hakemlere tepki gösterirken, "Yayıncı kuruluşta maçın tüm aksiyonlarını izledim, siz de burada çalışıyorsunuz. Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman, kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

