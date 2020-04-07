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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: Patrick

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin Internacional'da futbol hayatını sürdüren Patrick için teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: Patrick

Daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymiş ve sonrasında döndüğü Brezilya'da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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