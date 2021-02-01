Fenerbahçe'den forvete Dzeko hamlesi

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcü için görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, yetiştirebilirse oyuncuyu son günde bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu sezon Crystal Palace'ta 17 maça çıkan 30 yaşındaki golcü, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

AHMET ÇAKAR: "DZEKO GELEBİLİR"

Fenerbahçe'nin forvet hamlesi sürerken Ahmet Çakar'dan da dikkat çeken bir iddia geldi. Çakar, Beyaz TV yayınında sarı-lacivertlilerin gündeminde Edin Dzeko'nun da olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe, Dzeko'yu alabilir" dedi.

Edin Dzeko, Roma'da teknik direktör Fonseca ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve kulüp aramaya başlamıştı.

Edin Dzeko bu sezon Roma'da 20 maça çıkarken, 8 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı. (Akşam)

