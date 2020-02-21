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Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, sarı lacivertli kulüpten flaş bir gönderme geldi. Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2014-2015 sezonunda oynanan derbide Dirk Kuyt'ın attığı golle gelen galibiyete gönderme yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertlilerden olay paylaşım geldi...

2014-15 sezonunda oynanan derbide Fenerbahçe, eski yıldızı Dirk Kuyt'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve Kadıköy'deki galibiyet serisine devam etmişti. Sarı lacivertliler, bu maça atıfta bulunarak 'kapatalım önünü' paylaşımı yaptı.

Asırlık çınarlar Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında, Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası Fenerbahçe'den geldi.

"KAPATALIM ÖNÜNÜ"

2014-15 sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlamıştı. Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'ın 80. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getiren sarı lacivertliler, mücadeleyi bu skorla sonlandırırken 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Maç esnasında canlı yayın yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maçı izleyicilere aktarırken, Kuyt'ın gol pozisyonuna girdiği esnada 'Kapatalım önünü' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

kapatalım önünü

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kuyt'ın gol sonrası sevincini paylaşırken, 'Kapatalım önünü' sözünü görselle birlikte paylaşarak o maça atıfta bulundu.


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Fenerbahçe Galatasaray derbi gönderme dirk kuyt

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