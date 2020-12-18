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Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve Mehmet Özcan...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.12.2020 19:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Batuhan Kör ve Mehmet Özcan'a kanca attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a iki transfer çalımı! Batuhan Kör ve Mehmet Özcan...

Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor’un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan’ın menajeriyle temas kurdu. 19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor’un kapısı çalındı.

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Galatasaray scoutlarının Fatih Terim'in isteğiyle Batuhan Kör'ü 1 aydır takip ettiği biliniyor. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu.

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