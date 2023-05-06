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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica çalımı! Ali Koç'tan transfer talimatı

06.05.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica performansıyla alkış toplarken, Kosovalı oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica çalımı! Ali Koç'tan transfer talimatı
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

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İngiliz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için girişimlere başladı.

GALATASARAY'I KIZDIRACAK

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çok beğendiği isimlerden biri olan Kosovalı oyuncu için Galatasaray'la yarışa gireceği belirtilen haberde, Galatasaray cephesinden bu duruma tepki geleceğinin de altı çizildi.

11 MİLYON STERLIN'İ GEÇMEZSE...

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Öte yandan Rashica için bir diğer iddia ise yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley'nin oyunvuya için transfer teklifi yaptığı, bu teklifin Norwich'i memnun ettiği... İngiliz basınındaki haberlerde Galatasaray'ın 11 milyon sterlinlik teklifi geçemezse Rashica'nın ‘Ada’ya döneceği bildirildi.

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