Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica çalımı! Ali Koç'tan transfer talimatı

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

İngiliz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için girişimlere başladı.

GALATASARAY'I KIZDIRACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çok beğendiği isimlerden biri olan Kosovalı oyuncu için Galatasaray'la yarışa gireceği belirtilen haberde, Galatasaray cephesinden bu duruma tepki geleceğinin de altı çizildi.

11 MİLYON STERLIN'İ GEÇMEZSE...

Öte yandan Rashica için bir diğer iddia ise yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley'nin oyunvuya için transfer teklifi yaptığı, bu teklifin Norwich'i memnun ettiği... İngiliz basınındaki haberlerde Galatasaray'ın 11 milyon sterlinlik teklifi geçemezse Rashica'nın ‘Ada’ya döneceği bildirildi.

