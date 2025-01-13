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Fenerbahçe’den Galatasaray’a sert cevap! "haram şampiyonluklar..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 23:52
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından zirve yarışındaki rakibini Galatasaray'dan VAR ve hakem kararlarına yönelik bir tepki geldi. Sarı-lacivertliler, bu eleştirilere yanıt olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a sert cevap! "haram şampiyonluklar..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken, sarı - lacivertli kulüpten, Galatasaray'a cevap geldi.

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki göstererek "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SERT YANIT

Bunun üzerine Fenerbahçe'den sert yanıt geldi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

"Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

Usülsüz kontratlar yapan

Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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