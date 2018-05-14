Fenerbahçe'den Galatasaray'a şok gönderme

Başkan Aziz Yıldırımın da yerinde izlediği maçtan sonra şampiyonluğu coşkuyla kutlayan sarı-lacivertlilerin giydiği tişört gündemi salladı.
Galatasaray'ı geride bırakıp mutlu sona ulaşan Fenerbahçeli kürekçiler, "Burada kalmıştık" yazılı tişörtler giyerek ezeli rakibine gönderme yaptı.
Bu arada Kadıköy'deki maçta Fatih Terim'in "Nerede kalmıştık?" tweetine gönderme yapmak için "Burada kalmıştık" tişörtleri hazırlayan Fenerbahçe'nin maç berabere bitince bu tişörtleri şampiyon olan kürek takımına verdiği iddia edildi.
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