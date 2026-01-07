SPOR

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa Finali için yanıt!

Turkcell Süper Kupa finali öncesi stat tartışmalarına Fenerbahçe’den net yanıt geldi. Galatasaray’ın stat değişikliğine sıcak baktığı iddiaları sonrası konuşan yönetici Adem Köz, sarı-lacivertlilerin böyle bir talebinin olmadığını açıkladı. Karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı vurgulandı.

Berker İşleyen

Turkcell Süper Kupa finali öncesinde stat tartışmalarına Fenerbahçe cephesinden net bir yanıt geldi. Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşması öncesi, organizasyonun başka bir statta yapılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe den Galatasaray a Süper Kupa Finali için yanıt! 1

Galatasaray’ın finalin farklı bir statta oynanmasına sıcak baktığı yönündeki kulis bilgileri sonrası, resmi başvuru yapılması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun stat değişikliğini değerlendirebileceği konuşuluyordu. Bu iddialar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz’den açıklama geldi.

"YER DEĞİŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fenerbahçe den Galatasaray a Süper Kupa Finali için yanıt! 2

Köz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’nin stat değişikliği yönünde herhangi bir talebinin olmadığını vurgulayarak, “Maçın oynanacağı yerin değişmesi söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar, en az bir ay öncesinden planlanan ve tüm hazırlıkları buna göre yapılan süreçlerdir.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte sarı-lacivertli kulübün, Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması konusunda net bir tutum sergilediği ortaya konmuş oldu. Gözler artık final günü sahaya çıkacak iki ezeli rakibin mücadelesine çevrildi.

