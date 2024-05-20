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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi! "Bakın kimler geldi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 15:14
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Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen Fenerbahçe'de ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ederken, Sarı-Lacivertliler bu kez Süper Kupa maçına bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi! "Bakın kimler geldi"

Fenerbahçe'nin deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göndermelerine devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak yaptığı paylaşımda Galatasaray'a Süper Kupa maçıyla ilgili göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bakın bu sefer kimler geldi." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

SÜPER KUPA'DA NE YAŞANMIŞTI

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Fenerbahçe, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, Mauro Icardi ile 52. saniyede golü bulmuş, Fenerbahçe ise daha önce planlandığı gibi sahadan çekilmişti.

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