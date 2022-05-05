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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! 18 milyon euro...

05.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe gözünü eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Alex Telles'e dikti. Gösterdiği performans ile Manchester United taraftarları tarafından eleştirilen Brezilyalı sol bek, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Alex Telles transferinde öne geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! 18 milyon euro...
Alex Telles

Alex Telles

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
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Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor. Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

SOL BEKE TANIDIK İSİM

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Filip Novak'tan hem sakatlığı hem de performansı nedeniyle istediği verimi alamayan sarı lacivertliler sol bekte Atilla Szalai ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalmıştı. Sarı lacivertliler transferde sol bek için tanıdık bir ismi gündemine aldı.

LİGİ TANIMASI EN BÜYÜK AVANTAJI

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Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı 29 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Telles adaylar arasına katıldı. Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu.

MANCHESTER'DA ELEŞTİRİLİYOR

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İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde. Fenerbahçe oyuncu için iki ihtimali de değerlendirerek şartları zorlayacak. Manchester ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

24 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

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Bu sezon Manchester formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Telles, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Alex Telles, Galatasaray'ın ardından önce Porto'ya oradan da Manchester United'e transfer olmuştu.


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