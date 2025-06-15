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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezon En-Nesyri ile devam etmek istemeyen Fenerbahçe yönetimi transfer için düğmeye basmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Jonathan David ile görüşen sarı-lacivertlilerin, prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı
Emre Şen
Jonathan David

Jonathan David

KAN Kanada
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü Jonathan David ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmesi biten 25 yaşındaki Kanadalı oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Fenerbahçe'nin, Jonathan David'e yıllık 9 milyon Euro maaş teklif ettiği ve kısa sürede anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'den 15 milyon Euro imza parası isteyen David ile pazarlıkların devam ettiği de haberin detaylarında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Jonathan David
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