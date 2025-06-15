Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü Jonathan David ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmesi biten 25 yaşındaki Kanadalı oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fenerbahçe'nin, Jonathan David'e yıllık 9 milyon Euro maaş teklif ettiği ve kısa sürede anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'den 15 milyon Euro imza parası isteyen David ile pazarlıkların devam ettiği de haberin detaylarında yer aldı.