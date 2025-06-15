Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü Jonathan David ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmesi biten 25 yaşındaki Kanadalı oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı.
Fenerbahçe'nin, Jonathan David'e yıllık 9 milyon Euro maaş teklif ettiği ve kısa sürede anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'den 15 milyon Euro imza parası isteyen David ile pazarlıkların devam ettiği de haberin detaylarında yer aldı.
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